Взрывы на военных складах в Украине и Чехии: под подозрением ближайшее окружение Путина – ГБР (подробности)

Среди подозреваемых по взрывам на складах в Украине и Чехии – приближенные к Путину лица.

Спикер Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян рассказала, что продолжается следствие о взрывах на военных складах в Украине и Чехии. Среди подозреваемых есть также те, кто максимально приближен к президенту-диктатору РФ Владимиру Путину.

Об этом она сказала в эфире телемарафона.

"В этом уголовном производстве подозрения объявлены как военнослужащим армии России, так и коллаборантам из Украины, еще в 2014 году перебежавшим на сторону врага, присоединились к террористической организации, например, таким как "Луганская народная республика" или "Донецкая народная республика", — рассказала она.

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ГБР полностью доказало причастность российских спецслужб к взрывам в 2014 году на военных складов в Чехии, где хранилось оружие для Украины, а также военных складов в Сватово Луганской области 2015 года.

ГБР и СБУ сообщили о подозрениях участникам организованной группы:

Игорю Сергуну – бывшему начальнику главного управления генерального штаба ВС РФ (возглавлял ведомство до 2016 года);

– бывшему начальнику главного управления генерального штаба ВС РФ (возглавлял ведомство до 2016 года); Алексею Дюмину – бывшему телохранителю Путина, который с 2013 по 2015 годы занимал должность начальника сил специальных операций российского ГРУ;

– бывшему телохранителю Путина, который с 2013 по 2015 годы занимал должность начальника сил специальных операций российского ГРУ; Валерию Флюстикову – командующему сил специальных операций ВС РФ;

– командующему сил специальных операций ВС РФ; Андрею Аверьянову – генерал-майору, командиру "161 Центра подготовки специалистов особого назначения" главного управления генерального штаба ВС РФ Андрею Аверьянову.

Там также добавили, что генерал Аверьянов сейчас входит в ближний круг российского диктатора Путина и часто присутствует на официальных встречах самого высокого уровня.

Также подозрения получили более 25 непосредственных организаторов и исполнителей диверсии из числа российских спецслужб.

"Среди них есть и всемирно известные любители "Солберских шпилей" Анатолий Чепига и Александр Мышкин. Подозрение сообщили и сообщникам российских диверсантов – предателям из Украины. Один из них непосредственно руководил БПЛА, которое сбросило взрывчатку на Сватово. Это гражданин Украины с позывным", который в 2014 году присоединился к террористической организации "Луганская народная республика", а затем начал работать на российские спецслужбы" — говорится в сообщении.

После завершения всех экспертиз планируется сообщить о подозрении еще более 50 действующим военнослужащим РФ, совершавшим диверсии на территории Украины и ЕС, и, возможно, продолжают это делать и сейчас.

"Также мы обязательно предоставим правоохранительным органам стран ЕС и партнерам информацию обо всех установленных военнослужащих группе для проверки, не находятся ли они на территории этих стран с целью планирования очередных диверсий", — рассказали в ГБР.

В ходе совместного с представителями чешских правоохранителей расследования работники ДБР установили, что именно российские диверсанты взорвали военные склады в Чехии в 2014 году. Важную роль в этой диверсионной операции сыграли известные по попытке отравить Скрипачей в Солбери Мышкин и Чепига.

Взрыв на военном складе в Сватово 29 октября 2015 года

В результате подрыва произошел пожар, повлекший за собой детонацию боеприпасов, поразивших военную технику.

В результате взрывов и детонации боеприпасов из-за вражеской атаки уничтожено значительное количество военной техники (76 единиц), ракет и боеприпасов (более 3 тыс.тонн). Государству причинен материальный ущерб более чем на 71 млн грн. Погибли три военнослужащих ВСУ и одно гражданское лицо.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "В Сватово на Луганщине в полночь взрывались склады с боеприпасами"

Версии взрывов на складе в Чехии в 2014 году

Экс-президент Чехии Милош Земан заявил, что существуют две основные версии по поводу причин взрыва боеприпасов на складе в чешском Врбетице 2014 года. Он также отметил, что если причастность российских агентов к взрыву во Врбетице подтвердится, Россия должна заплатить за этот акт.

Взрывы в военном комплексе в Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года, что повлекло за собой уничтожение составов №16 и №12. Тогда погибли два человека.

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Офицеры российского ГРУ Александр Мишкин, известный как Александр Петров, и Анатолий Чепига, известный как Руслан Боширов, посетили склад боеприпасов в чешском городе 15 октября 2014, накануне взрыва.

Впоследствии стало известно, что в администрации президента Чехии случайно уничтожен секретный отчет о взрывах на военных складах.

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