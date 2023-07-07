Взрывы на юге Украины и угрозы Маска из-за Threads: главные новости ночи 7 июля

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 7 июля 2023:
- Взрывы раздались на юге Украины Читать далее –>
- Резников провел телефонный разговор с Остином Читать далее –>
- Ракетный удар по Львову: количество погибших возросло Читать далее –>
- Илон Маск угрожает Цукербергу судом из-за нового приложения Threads Читать далее –>
- Президент Чехии назвал причины, почему у Украины в этом году будет только одна попытка для контрнаступления Читать далее –>
- В Украине открылись автошколы для людей с инвалидностью Читать далее –>
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