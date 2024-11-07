Взрывы на Запорожье: враг обстрелял жилые дома и больницу (фото)

В результате вражеских обстрелов есть раненые.

Днем в четверг, 7 ноября, российская террористическая армия совершила обстрел Запорожской области ракетами и управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его информации, зафиксировано попадание по жилым домам и больнице.

Последствия вражеских обстрелов Запорожской области / Фото: Запорожская ОВА

"Есть раненые, масштабы разрушений устанавливаются", – сообщил Федоров.

Напомним, во вторник, 5 ноября, российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры в Запорожье. В результате атаки погибли 8 человек, 9 человек находятся в больницах.

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