Взрывы на Запорожье: враг обстрелял жилые дома и больницу (фото)

В результате вражеских обстрелов есть раненые.
Днем в четверг, 7 ноября, российская террористическая армия совершила обстрел Запорожской области ракетами и управляемыми авиабомбами.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
По его информации, зафиксировано попадание по жилым домам и больнице.
"Есть раненые, масштабы разрушений устанавливаются", – сообщил Федоров.
Напомним, во вторник, 5 ноября, российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры в Запорожье. В результате атаки погибли 8 человек, 9 человек находятся в больницах.
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