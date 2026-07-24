Взрывы накрыли Крым: под ударом могли оказаться ТЭЦ и подстанция

Взрывы в Крыму / © Крымский ветер

Реклама

Во временно оккупированном Крыму ночью сообщили о серии взрывов в нескольких городах полуострова.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

По информации канала, в Симферополе мобильные огневые группы пытались сбивать беспилотники, однако этого сделать не удалось.

Реклама

Также сообщается о мощных взрывах в районе Симферопольской ГРЭС. Очевидцы утверждают, что после ударов было видно зарево и густой черный дым.

По предварительной информации, под удар могла попасть ТЭЦ.

Кроме того, взрывы, по данным канала, были слышны в Евпатории.

Позже, как говорится в сообщении, в Симферополе прозвучала еще одна серия взрывов.

Реклама

Также местные жители сообщили, что около 00:03 был нанесен удар по электроподстанции в Судаке.

По их словам, после этого по всему городу исчезло электроснабжение, а в большинстве районов также отсутствует водоснабжение.

Ранее сообщалось, что в ночь на 23 июля оккупированный Крым оказался под очередной атакой БпЛА.

Мы ранее информировали, что взрывы и работа российской ПВО были слышны в Феодосии, Ялте, Алуште и других районах оккупированного полуострова.

Реклама

Новости партнеров