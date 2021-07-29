Взрывы почтоматов в Киеве и Одессе: "Новая почта" усилит меры безопасности

Сейчас продолжаются следственные действия. Компания со своей стороны всячески способствует расследованию.

В ночь на 29 июля произошел взрыв в ячейке почтомата "Новой почты" в Киеве, а затем в ячейке почтомата в Одессе. Во время взрывов никто не пострадал. На месте инцидентов работали правоохранительные органы.

"Для нас это событие — тревожный сигнал настроений в обществе. Вопрос безопасности важен для "Новой почты". Мы заботимся о том, чтобы и наши сотрудники, и клиенты чувствовали себя в безопасности", — отметили в компании.

Из-за инцидентов с почтоматами там решили прибегнуть к таким шагам:

распространить практику использования рентгенотелевизионных установок для проверки посылок на всех терминалах и в депо (сейчас они есть только в Киеве и Львове);

начать работать с кинологической службы во всех регионах Украины;

исключить отправление посылок через подставных лиц.

"Мы понимаем нашу роль в обществе и делаем все, что от нас зависит, для создания безопасного пространства. К сожалению, преступники есть везде. Борьба с ними — наше общее дело", — резюмировали в компании.

Новости Украины: в Киеве и Одессе взорвались почтовые посылки

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