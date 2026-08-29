Взрывы под Киевом: очевидцы рассказали о первых минутах после детонации

В результате российской атаки по Бучанскому району уже известно о 27 погибших украинцах / © Getty Images

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Очевидцы рассказали о масштабном пожаре из-за детонации, который возник 28 августа в результате падения российского дрона на территории предприятия в селе Милая Киевской области.

Людмила живет неподалеку села Милая на Киевщине. Она «Суспільне» рассказала о событиях.

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«Вижу, все люди идут по направлению к Милое. Огромный черный-пречерный столб дыма, вонь страшная, но дым шел сразу вверх. Потом он стал стелиться по лесу. Затем взрывы: один, потом второй», — сказала женщина.

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Спасатели на месте вражеского удара

Еще один очевидец поделился о пережитом.

«Мы живем отсюда в 150 метрах. Когда поехали со знакомыми в Милая забирать детей и собак — все горело», — рассказал он.

По его словам, по дороге они видели уже подбитые и сваленные заборы, выбоины в земле. На территории также остались части фольги и обшивки построек, которые были в эпицентре взрыва.

Удар РФ и пожар в селе Милая — что известно

Поздно вечером, 28 августа, в Бучанском районе Киевской области, вблизи трассы Киев — Чоп, в результате российской атаки БпЛА возник масштабный пожар. Офис генпрокурора сообщал о возгорании и детонации на территории предприятия в селе Милая.

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По данным Киевской ОВА, в результате атаки и детонации повреждено около 50 жилых зданий в Бучанском районе. Среди пострадавших — семерых госпитализировали. Из зоны чрезвычайного происшествия эвакуирован 381 человек, из них 59 детей. В Дмитровке развернули оперативный штаб для помощи жителям. По последним данным, 27 погибших.

Также стало известно о гибели главы Дмитриевской громаде Тараса Дидича, который одним из первых прибыл на место происшествия.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на взрывы и сообщил, что виновные понесут наказание.

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