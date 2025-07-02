Взрывы под Житомиром: количество пострадавших увеличилось, среди них 4 детей

Глава Житомирской ОВА о взрывах под Житомиром

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В результате взрывов под Житомиром, вблизи села Березина, возросло количество пострадавших.

Об этом рассказал глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает корреспондент ТСН с места происшествия.

Бунечко подтвердил, что два мощных взрыва произошли на одном из частных предприятий.

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По его информации, количество погибших осталось без изменений — это два человека.

«К сожалению, предварительно есть 2-х погибших. Один уже деблокирован. Другого сейчас еще ищут спасатели. Погибшие находились на предприятии», — говорит Бунечко

Однако количество раненых возросло до 24 человек. Среди них 4 ребенка.

«Многие пострадавшие были дома. Из 24 человек, доставленных в медучреждения, есть 4 детей. Кроме того, фиксируем самообращение людей, поэтому дополнительную информацию предоставим позже», — сказал глава ОВА.

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Он добавил, что около 25 домов уничтожены полностью, а о количестве поврежденных домов сообщат позже, поскольку сейчас идет осмотр всех домовладений.

В ОВА заверили, что всем пострадавшим людям будет обеспечено временное пребывание в коммунальных заведениях, которые сейчас уже готовятся к приему.

«По завершении будет разблокирована одна полоса дороги. В настоящее время предоставлен проезд только по одной части трассы Киев-Чоп», — добавил Бунечко.

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25 домов уничтожено! Последствия взрывов под Житомиром! Руины, пожары, погибшие

Напомним, что сегодня вечером возле Житомира прогремели два мощных взрыва.

По последним данным, в результате взрыва два человека погибли. Полиция и ГСЧС работают на месте взрыва вблизи Житомира, но никаких деталей о причинах столь мощного взрыва не разглашают.