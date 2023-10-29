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Взрывы, полеты беспилотников и смерть актера из "Друзей": главные новости ночи 29 октября 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
3862
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы, полеты беспилотников и смерть актера из "Друзей": главные новости ночи 29 октября 2023 года

Умер Мэтью Перри / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 29 октября 2023:

  • Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы: очевидцы сообщали о звуках беспилотников и стрельбе Читать далее –>
  • Россиянам кажется: якобы сбили 36 "украинских беспилотников" в Крыму Читать далее –>
  • Неизвестный беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод в России: загорелся пожар Читать далее –>
  • На Хмельнитчине были слышны взрывы: сработали ПВО — власть Читать дальше –>
  • Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет — СМИ Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
3862
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