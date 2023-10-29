Взрывы, полеты беспилотников и смерть актера из "Друзей": главные новости ночи 29 октября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 29 октября 2023:
- Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы: очевидцы сообщали о звуках беспилотников и стрельбе Читать далее –>
- Россиянам кажется: якобы сбили 36 "украинских беспилотников" в Крыму Читать далее –>
- Неизвестный беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод в России: загорелся пожар Читать далее –>
- На Хмельнитчине были слышны взрывы: сработали ПВО — власть Читать дальше –>
- Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет — СМИ Читать далее –>
Читайте также: