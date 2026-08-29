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Взрывы, пожар и детонация на Житомирской трассе: погибли десятки людей — новые данные от власти
В Бучанском районе идет спасательная операция после удара страны-агрессора.
Накануне российская армия атаковала Бучанский район Киевской области. Сильные пожары и детонация произошли в населенных пунктах на Житомирской трассе. Число жертв возросло до 37 человек.
Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.
«Количество погибших в Бучанском районе возросло до 37. Страшная и невосполнимая потеря», — подчеркнул чиновник.
По его словам, спасатели и все службы продолжают работать на месте трагедии.
Взрывы под Киевом — что известно
Вечером 28 августа беспилотники атаковали Бучанский район Киевщины у трассы Киев — Чоп. Офис генерального прокурора заявил, что в результате удара на территории предприятия в селе Мила на Житомирской трассе возник масштабный пожар, началась детонация.
Президент Владимир Зеленский заявил, что все виновные должны понести ответственность. Глава государства уточнил, что произошел удар по составу, а затем началась детонация. Произошли значительные разрушения окружающей инфраструктуры: повреждены жилые дома, пансионат для пожилых людей и людей с инвалидностью.
Заметим, только сегодня днем местные власти шокировали последствия чрезвычайного происшествия. По состоянию на 11:30 было известно о 27 погибших и 42 травмированных, среди которых есть дети. Из зоны чрезвычайного происшествия эвакуировали около 400 человек.