Атака на Изюм.

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Поздно вечером и ночью 27 ноября российская армия нанесла комбинированный удар по Изюму Харьковской области. Утро РФ атаковала еще и областной центр. Есть потерпевшие.

Что известно об ударах по Харьковской области — читайте в материале ТСН.ua.

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Атака на Харьков

Российская армия утром 27 ноября атаковала Харьков ударными беспилотниками. Мэр Игорь Терехов сообщил, что под ударом оказались Шевченковский и Киевский районы города. В результате атаки пострадали три человека.

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Около 7:45 российский дрон попал в автозаправочную станцию в Шевченковском районе. Впоследствии стало известно еще об одной атаке — беспилотник ударил по Киевскому району.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что в результате попадания в Шевченковском районе травмировались три человека.

Удары по Изюму — что известно

В Изюмской городской военной администрации сообщили, что первый удар произошел около 23.30 26 ноября. Россияне применили реактивную систему залпового огня. В результате обстрела повреждены несколько многоквартирных жилых домов, административные сооружения, здание коммунального предприятия и автомобили.

Следующая атака произошла менее чем через час. По предварительным данным, российские ударные беспилотники попали в район железнодорожного рынка. Там загорелось хозяйственное сооружение, повреждены соседние частные дома.

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Еще одно попадание было зафиксировано в многоквартирном доме в южной части Изюма.

По данным мэрии, в результате ударов по городу травмированы по меньшей мере шесть человек.

Напомним, накануне российская армия устроила ад для Харькова. На рассвете беспилотник атаковал многоэтажку в Новобаварском районе — «прилетело» прямо в квартиру. На момент удара там находились два человека — супруги. И мужчина, и женщина погибли.

Посреди дня РФ снова ударила по Харькову — устроили по учебному заведению. Попадание находилось в главном корпусе Национального аэрокосмического университета «ХАИ». Враг попал в музей заведения на третьем этаже. Пострадали четыре работника.

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