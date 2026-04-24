Взрывы прогремели в крупном областном центре Украины: тревоги не было
Власти предупреждали только об угрозе вражеских дронов для громад Запорожской области.
В Запорожье утром 24 апреля прогремели взрывы. В то же время воздушная тревога в городе не объявлялась.
Об этом сообщило «Суспильне».
«В некоторых районах Запорожья слышны взрывы. Воздушную тревогу в городе и области не объявляли», — указано в заявлении.
Глава ОВА Иван Федоров сообщал, что в громадах области, кроме самого Запорожья, была объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских ударных дронов.
Напомним, в ночь на 24 апреля российская армия в очередной раз атаковала Украину ударными беспилотниками.
В частности, под вражескими ударами находилась Одесса. В городе разрушены трехэтажный и два двухэтажных жилых дома, возникли пожары. Погибли супруги пенсионеры, еще 15 человек получили ранения. Спасатели эвакуировали 20 человек и продолжают ликвидацию последствий на местах попаданий.