Украина
2752
Взрывы прогремели в крупном областном центре Украины: тревоги не было

Власти предупреждали только об угрозе вражеских дронов для громад Запорожской области.

Ирина Лабьяк
Дым от взрывов / Иллюстративное фото

Дым от взрывов / Иллюстративное фото / © pixabay.com

Дополнено новыми материалами

В Запорожье утром 24 апреля прогремели взрывы. В то же время воздушная тревога в городе не объявлялась.

Об этом сообщило «Суспильне».

«В некоторых районах Запорожья слышны взрывы. Воздушную тревогу в городе и области не объявляли», — указано в заявлении.

Глава ОВА Иван Федоров сообщал, что в громадах области, кроме самого Запорожья, была объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских ударных дронов.

Напомним, в ночь на 24 апреля российская армия в очередной раз атаковала Украину ударными беспилотниками.

В частности, под вражескими ударами находилась Одесса. В городе разрушены трехэтажный и два двухэтажных жилых дома, возникли пожары. Погибли супруги пенсионеры, еще 15 человек получили ранения. Спасатели эвакуировали 20 человек и продолжают ликвидацию последствий на местах попаданий.

