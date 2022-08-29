Взрывы прозвучали в Харькове и на Днепропетровщине: не пренебрегайте личной безопасностью

Утром 29 августа 2022 года в соцсетях Харькова и Днепропетровщины появилась информация о громких взрывах.

Пока нет подтверждения этой информации. Ожидаем официальных сообщений.

Позже в Харьковской и Днепропетровщине была объявлена воздушная тревога.

Информация уточняется.

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Напомним, кафиры продолжают ракетные и артиллерийские обстрелы Харькова и области.

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