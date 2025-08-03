Взрывы раздались на Харьковщине: под атакой оказались Чугуев и Балаклея

Россияне атаковали Харьковщину дронами / © ТСН.ua

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Взрывы в ночь на 3 августа 2025 года раздались в г. Чугуев и г. Балаклея.

Об этом заявил в сообщении в соцсетях глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В результате вражеских ударов вспыхнули частные дома.

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Информация о пострадавших уточняется.

На месте попаданий работают подразделения ГСЧС и медики.

По предварительной информации, второй удар вражеского БПЛА зафиксирован также в Шевченковском районе.

Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги!

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Напомним, что ранее Россия атаковала Киев ракетами .