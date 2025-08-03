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- Украина
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Взрывы раздались на Харьковщине: под атакой оказались Чугуев и Балаклея
В Чугуеве и Балаклее ночью раздались взрывы, в результате которых загорелись частные дома.
Взрывы в ночь на 3 августа 2025 года раздались в г. Чугуев и г. Балаклея.
Об этом заявил в сообщении в соцсетях глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В результате вражеских ударов вспыхнули частные дома.
Информация о пострадавших уточняется.
На месте попаданий работают подразделения ГСЧС и медики.
По предварительной информации, второй удар вражеского БПЛА зафиксирован также в Шевченковском районе.
Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги!
Напомним, что ранее Россия атаковала Киев ракетами .