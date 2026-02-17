ТСН в социальных сетях

Украина
252
1 мин

Взрывы раздались в Ахтырке, Днепре, Кривом Роге и Одессе: Украину атакуют российские дроны

В ночное время в нескольких городах Украины раздались взрывы - об этом сообщают мониторинговые сообщества на фоне воздушных тревог.

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В Сумской области, в частности в районе Ахтырки, были слышны звуки взрывов после атаки российских дронов . Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы. Детали о причинах и последствиях уточняются.

Также взрывы фиксировались в Днепре. По данным из открытых мониторинговых источников, в регионе в это время действовала воздушная тревога.

Кроме того, сообщается о взрывах в Кривом Роге и районе города. Местные власти призвали жителей находиться в укрытиях к отбою тревоги.

Взрывы слышали и в Одессе. Официальной информации о последствиях по состоянию на данный момент нет.

В Воздушных силах ВСУ традиционно призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности. Информация по всем событиям уточняется.

Напомним, что в Крыму прозвучала серия взрывов: сообщают об атаке "добрых дронов" : мост перекрыт

252
