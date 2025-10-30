ТСН в социальных сетях

Взрывы раздались в Ивано-Франковской области

Утром 30 октября в Ивано-Франковской области зафиксированы взрывы

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Взрывы раздались в Ивано-Франковской области

Взрывы раздались в Ивано-Франковской области / © из соцсетей

Утром понедельника, 30 октября, в Ивано-Франковской области раздались взрывы.

Об этом сообщила глава ОВА Светлана Онищук.

Воздушная тревога в регионе была объявлена в 4:30 утра. Уже с 4.44 местные Telegram-каналы начали информировать о серии взрывов в разных районах области.

Светлана Онищук предупреждала жителей об угрозе атаки дронов-камикадзе и ракет со стороны РФ и призвала не игнорировать сигналы тревоги.

Ранее сообщалось, что Россия в ночь на 30 октября совершает массированную комбинированную атаку на Украину.

Мы ранее информировали, что в России в ночь на 30 октября был зафиксирован взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома «Оленья».

