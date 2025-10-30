- Дата публикации
Взрывы раздались в Ивано-Франковской области
Утром 30 октября в Ивано-Франковской области зафиксированы взрывы
Утром понедельника, 30 октября, в Ивано-Франковской области раздались взрывы.
Об этом сообщила глава ОВА Светлана Онищук.
Воздушная тревога в регионе была объявлена в 4:30 утра. Уже с 4.44 местные Telegram-каналы начали информировать о серии взрывов в разных районах области.
Светлана Онищук предупреждала жителей об угрозе атаки дронов-камикадзе и ракет со стороны РФ и призвала не игнорировать сигналы тревоги.
Ранее сообщалось, что Россия в ночь на 30 октября совершает массированную комбинированную атаку на Украину.
Мы ранее информировали, что в России в ночь на 30 октября был зафиксирован взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома «Оленья».