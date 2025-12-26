- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 148
- Время на прочтение
- 1 мин
Взрывы раздались в Измаиле во время атаки дронов
В Измаиле в Одесской области во время воздушной тревоги раздались взрывы на фоне атаки ударных беспилотников.
В Измаиле в ночь на 26 декабря прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
«В Измаиле раздаются взрывы», — говорится в сообщении.
Перед взрывами Воздушные силы сообщили о движении нескольких ударных беспилотников в направлении города.
Ранее сообщалось, что война и обстрелы в этом году продемонстрировали, какое количество воздушных целей способны одновременно применять россияне.
Мы ранее информировали, что массированный обстрел энергетической инфраструктуры Украины 23 декабря преследовал цель отрезать ключевые атомные мощности от общей сети.