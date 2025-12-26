Взрывы раздались в Измаиле во время атаки дронов

Взрывы раздались в Измаиле / © Укринформ

В Измаиле в ночь на 26 декабря прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

«В Измаиле раздаются взрывы», — говорится в сообщении.

Перед взрывами Воздушные силы сообщили о движении нескольких ударных беспилотников в направлении города.

Ранее сообщалось, что война и обстрелы в этом году продемонстрировали, какое количество воздушных целей способны одновременно применять россияне.

Мы ранее информировали, что массированный обстрел энергетической инфраструктуры Украины 23 декабря преследовал цель отрезать ключевые атомные мощности от общей сети.