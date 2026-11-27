Взрывы на Ровенщине. / © Associated Press

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Вечером 27 ноября в небе над Ровенской областью раздалась серия взрывов. Громкие звуки слышали жители областного центра и населенных пунктов вблизи Березно.

Взрывы в Ровенской области: где слышали громкие звуки и что известно о ПВО

О взрывах вечером пятницы, 27 ноября, сообщали местные жители во время воздушной тревоги. По словам очевидцев, громкие звуки слышали жители Ровно и его окрестностей, а также жители Березновской общины.

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По предварительной информации местных мониторинговых Telegram-каналов, взрывы могли быть связаны с работой украинской противовоздушной обороны, отражающей воздушную атаку.

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Данные о возможных последствиях атаки, в частности, падении обломков, уточняются.

Напомним, 27 ноября взрывы также прогремели в Ивано-Франковской области. Во время воздушной тревоги громко было в городе Бурштын. По предварительной информации, взрывы прогремели около 13:15 на фоне угрозы атаки реактивного беспилотника.

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