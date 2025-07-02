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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1614
Время на прочтение
1 мин

Взрывы раздавались на Харьковщине и в Одесской области: главные новости ночи 2 июля 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Сирена

Сирена

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 2 июля 2025 года:

  • РФ атаковала Измаильский район: в опасности оказалась Вилковская община Читать далее –>

  • В Харькове ночью прогремел взрыв: загорелся пожар Читать далее –>

  • Россияне ночью атаковали Харьковщину: есть погибший и потерпевшие Читать далее –>

  • Россия атаковала Украину беспилотниками: где прогремели взрывы Читать далее –>

  • РФ помогла создать производство ударных беспилотников в Северной Корее Читать далее –>

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