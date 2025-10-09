Взрывы раздаются постоянно: власти Сум заявляют о сложной ситуации в городе

Сумы. / © Associated Press

Реклама

Пока ситуация в городе Сумы ситуация сложная. Российские оккупационные войска постоянно атакуют беспилотниками.

Об этом сообщил руководитель Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко в эфире телеканала "Мы - Украина".

"Взрывы и тревога раздаются постоянно. Фактически за последние двое суток (8-9 октября) было нанесено около восьми вражеских ударов БпЛА", - говорит чиновник.

Реклама

По его словам, под прицелом россиян находятся объекты критической инфраструктуры, а также многоэтажки и жилые помещения.

"Циничность этих ударов в том, что россияне наносят их по местам большого скопления людей. Были попадания по многоэтажкам, а также удары по рынкам, где находились люди", - сообщил глава МВА.

В частности, россияне попали по троллейбусу. Прошло без жертв, потому что атака произошла в 06:00, когда транспорт был полупуст и люди массово не пострадали. По словам чиновника, у пострадавших – острая реакция на стресс, а один пассажир получил ранения.

Напомним, в Сумской ОВА также информируют о сложной ситуации. В частности, оккупанты атакуют железнодорожную инфраструктуру. В частности, 9 октября было организовано движение поездов по измененным маршрутам в связи с угрозой вражеских атак на отдельных участках пути.

Реклама

Кроме того, 7 октября из-за российских обстрелов часть областного центра осталась без света. Произошло попадание в объект гражданской инфраструктуры в Заречном районе.