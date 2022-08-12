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Взрывы слышали в Запорожье и Кременчуге — соцсети

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Взрывы слышали в Запорожье и Кременчуге — соцсети

Фото: Pexels

Около пяти утра 12 августа 2022 года появились сообщения о шести взрывах в Запорожье и взрывах в Кременчуге.

Об этом сообщили якобы очевидцы в социальных сетях.

Пока эта информация уточняется, ждем официальных сообщений власти.

Сейчас тревога объявлена на юге и некоторых восточных регионах Украины.

Рекомендуем находиться в надежном укрытии.

Напомним, по словам главы Запорожской ОВА Александра Старуха, в случае катастрофы на ЗАЭС эвакуируют жителей Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областей.

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