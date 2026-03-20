ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
104
Время на прочтение
1 мин

Взрывы в Алчевске: что попало под удар дронов

Предприятие производит корпуса для снарядов российской армии.

Автор публикации
Анастасия Павленко
Ночью в городе было неспокойно / © Getty Images

На временно оккупированной Луганщине в ночь на 20 марта раздавались взрывы. Под атакой дронов находился город Алчевск.

Об атаке пишет Telegram-канал Exilenova+.

Атакован был, вероятно, Алчевский металлургический комбинат, работающий на российскую оборонную промышленность.

Местные «власти» не комментировали атаки.

Отметим, завод российские власти используют для нужд оккупантов. Здесь производят корпуса для снарядов по заказу Министерства обороны РФ.

Напомним, Силы обороны Украины нанесли удар по стратегическому авиастроительному предприятию в России — «Авиастар». Как сообщили военные, по предварительной информации, атаковали климатическое укрытие и места стоянки воздушных судов. Часть самолетов, находившихся на территории предприятия, получила повреждение разной степени тяжести.

Ранее мы писали, что Силы обороны Украины поразили аэродром Майкоп в Республике Адыгея в России.

Кроме этого, Силы обороны нанесли удар по Брянскому заводу микроэлектроники «Кремний Эл», который важен для производства высокоточного российского оружия.

Дата публикации
Количество просмотров
104
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie