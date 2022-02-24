Взрывы в Борисполе: мэр Борисенко рассказал, что происходит и есть ли необходимость в укрытии

Взрывы в Борисполе: мэр Борисенко рассказал, что происходит и есть ли необходимость в укрытии

Жители могут столкнуться с провокациями в виде кибератак и отключения связи.

В ночь на 24 февраля в Борисполе раздались выстрелы. По словам мэра города Владимира Борисенко, это сработала украинская противовоздушная оборона.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Это работает наша армия, все находится под контролем. Работает наша армия по неизвестному летательному аппарату, скорее беспилотнику. Это можно отнести к ряду провокаций", — рассказал Борисенко.

Силовики работают в усиленном режиме, отметил он. Потребности в бомбоубежищах нет. Жители могут столкнуться с провокациями в виде кибератак и отключения связи.