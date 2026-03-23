Взрывы в Бучи: задержанный раскрыл шокирующие подробности, почему выполнял приказы

Теракт в Буче / © Национальная полиция Украины

В Буче задержан подозреваемый в совершении теракта, в результате которого 23 марта пострадали двое правоохранителей. Мужчина утверждает, что действовал по указанию неизвестных лиц, шантажировавших его убийством матери.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Задержанный рассказал, что коммуникация с кураторами началась в онлайн-игре. После чего ему стали поступать сообщения с подробным описанием передвижений его матери. По словам фигуранта, неизвестные выдвинули ультиматум: либо он разлагает свертки в определенных местах, либо его родной человек пострадает.

«Он сказал, мол, да и так, мы знаем, где твоя мама. Он говорит, мы видим, что она ходит, там много людей. Мы видим все. Мол, ты или делаешь то, что мы тебе скажем, или с твоей мамой что-то будет», — отметил подозреваемый.

Он добавил, что кураторы обещали: свертки впоследствии заберут другие лица, которые должны приехать на место.

«О деньгах он мне ничего не говорил. Он мне просто начал угрожать за маму. Он просто говорил: я знаю, где ты живешь, я здесь постоянно хожу. Он угрожал», — отметил мужчина во время показаний.

Что известно о теракте в Буче

Ранее мы писали, что инцидент произошел утром в понедельник у многоквартирного дома в Буче. После первого взрыва, повредившего окна здания, на место прибыли оперативные службы. В ходе осмотра территории произошел второй взрыв, в результате которого двое полицейских получили ранения средней тяжести.

Пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Полиция официально квалифицировала дело как террористический акт. Территория остается окруженной, продолжаются следственные действия и поиск других возможных взрывных устройств.

Позже правоохранители задержали исполнителя двойного теракта, им оказался 21-летний житель Бучи.