ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
268
Время на прочтение
1 мин

Взрывы в Чернигове: РФ атаковала критическую инфраструктуру

Ночью в Чернигове раздавались взрывы — россияне атаковали город ударными беспилотниками. Обошлось без жертв и пострадавших, однако есть разрушения.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки

Россияне атаковали критическую инфраструктуру Чернигова и района.

О последствиях сообщили в ГСЧС.

В частности, в Корюковском районе зафиксированы попадания в жилищный сектор и по гражданскому объекту.

«В Чернигове и Черниговском районе противник нанес удары по объектам критической инфраструктуры», — говорится в сообщении ведомства.

Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали пожары, возникшие в результате ударов. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, всю ночь Фастовский, Вышгородский и Бучанский районы находились под массированным обстрелом россиян. Три человека травмированы.

Из-за российских ракетных обстрелов Киевской области в Фастове повреждена железнодорожная инфраструктура. Направления поездов, следующих через город, изменяют.

Дата публикации
Количество просмотров
268
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie