Взрывы в Чернигове: РФ атаковала критическую инфраструктуру
Ночью в Чернигове раздавались взрывы — россияне атаковали город ударными беспилотниками. Обошлось без жертв и пострадавших, однако есть разрушения.
Россияне атаковали критическую инфраструктуру Чернигова и района.
О последствиях сообщили в ГСЧС.
В частности, в Корюковском районе зафиксированы попадания в жилищный сектор и по гражданскому объекту.
«В Чернигове и Черниговском районе противник нанес удары по объектам критической инфраструктуры», — говорится в сообщении ведомства.
Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали пожары, возникшие в результате ударов. Информация о пострадавших не поступала.
Напомним, всю ночь Фастовский, Вышгородский и Бучанский районы находились под массированным обстрелом россиян. Три человека травмированы.
Из-за российских ракетных обстрелов Киевской области в Фастове повреждена железнодорожная инфраструктура. Направления поездов, следующих через город, изменяют.