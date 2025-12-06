Взрывы в Чернигове: РФ атаковала критическую инфраструктуру

Последствия атаки

Россияне атаковали критическую инфраструктуру Чернигова и района.

О последствиях сообщили в ГСЧС.

В частности, в Корюковском районе зафиксированы попадания в жилищный сектор и по гражданскому объекту.

«В Чернигове и Черниговском районе противник нанес удары по объектам критической инфраструктуры», — говорится в сообщении ведомства.

Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали пожары, возникшие в результате ударов. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, всю ночь Фастовский, Вышгородский и Бучанский районы находились под массированным обстрелом россиян. Три человека травмированы.

Из-за российских ракетных обстрелов Киевской области в Фастове повреждена железнодорожная инфраструктура. Направления поездов, следующих через город, изменяют.