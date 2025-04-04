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- Украина
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Взрывы в Днепре: что известно о ночных ударах по городу
В городе произошли пожары, есть повреждения.
Сегодня ночью под атакой окупантов оказались сразу несколько областей, в том числе Днепропетровская. В городах Днепр, Каменское и других районах области раздавались мощные взрывы.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
«Ночью защитники неба уничтожили в области 13 БпЛА. Из-за массированной атаки беспилотниками есть повреждения в Днепре и пригороде. Повреждены инфраструктурный объект, 2 админздания, частный и гостевые дома, хозяйственное сооружение, не эксплуатировавшееся здание, авто, газопровод и линия электропередач», — написал он.
Пожары спасатели уже укротили.
Кроме того, продолжительны удары по Никопольщине. Их враг нанес по самому Никополю, Марганецкому и Красногригоревскому громадам. Применял артиллерию, РСЗО «Град», БпЛА.
Повреждены 3 частных дома, 5 хозяйственных сооружений, линии электропередач и газопровод. Люди не пострадали.
Ранее сообщалось, что россияне обстреляли Харьков. По последним данным, четверо погибших.