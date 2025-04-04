Взрывы в Днепре: что известно о ночных ударах по городу

Последствия атаки / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

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Сегодня ночью под атакой окупантов оказались сразу несколько областей, в том числе Днепропетровская. В городах Днепр, Каменское и других районах области раздавались мощные взрывы.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

«Ночью защитники неба уничтожили в области 13 БпЛА. Из-за массированной атаки беспилотниками есть повреждения в Днепре и пригороде. Повреждены инфраструктурный объект, 2 админздания, частный и гостевые дома, хозяйственное сооружение, не эксплуатировавшееся здание, авто, газопровод и линия электропередач», — написал он.

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Пожары спасатели уже укротили.

Кроме того, продолжительны удары по Никопольщине. Их враг нанес по самому Никополю, Марганецкому и Красногригоревскому громадам. Применял артиллерию, РСЗО «Град», БпЛА.

Повреждены 3 частных дома, 5 хозяйственных сооружений, линии электропередач и газопровод. Люди не пострадали.

Ранее сообщалось, что россияне обстреляли Харьков. По последним данным, четверо погибших.