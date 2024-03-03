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Взрывы в Днепре и "бавовна" в Крыму: главные новости ночи 3 марта 2024 года

Взрывы в Днепре и "бавовна" в Крыму: главные новости ночи 3 марта 2024 года

Оккупантов ждала тревожная ночь в Крыму

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В Днепре прозвучало несколько взрывов Читать далее –>
  • На временно оккупированном полуострове перекрыли движение автотранспорта на мосту через Керченский пролив Читать далее –>
  • "Бавовна" в Крыму: перекрыто движение по трассе вблизи Феодосии Читать далее –>
  • Последствия "хлопка" в Крыму: кафиры паникуют и обращаются к местным жителям и гостям полуострова Читать далее –>
  • Россиянам традиционно видится: отчитались о якобы сбитии 38 "украинских беспилотников" Читать далее –>

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