Взрывы в Днепре: в ОВА рассказали подробности и назвали количество пострадавших

Пострадали двое мужчин 30 и 35 лет.

В Днепре во время воздушной тревоги раздались несколько мощных взрывов. В Днепровском районе из-за ракетного удара РФ пострадали двое мужчин.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

По его словам, из-за ракетного удара российских оккупантов, предварительно, пострадали двое мужчин 30 и 35 лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Кроме того, в результате атаки произошло несколько возгораний.

Напомним, что утром 18 апреля в Ивано-Франковске раздались громкие взрывы. Российские беспилотники атаковали Прикарпатье.

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