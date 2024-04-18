Взрывы в Днепре: в ОВА рассказали подробности и назвали количество пострадавших

Пострадали двое мужчин 30 и 35 лет.
В Днепре во время воздушной тревоги раздались несколько мощных взрывов. В Днепровском районе из-за ракетного удара РФ пострадали двое мужчин.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.
По его словам, из-за ракетного удара российских оккупантов, предварительно, пострадали двое мужчин 30 и 35 лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Кроме того, в результате атаки произошло несколько возгораний.
Напомним, что утром 18 апреля в Ивано-Франковске раздались громкие взрывы. Российские беспилотники атаковали Прикарпатье.
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