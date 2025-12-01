- Дата публикации
Взрывы в Днепре: враг ударил баллистикой по городу
Взрывы в Днепре прозвучали 1 декабря около 10.15 во время воздушной тревоги.
Сегодня, 1 декабря, войска РФ нанесли ракетный удар по Днепру.
Об этом сообщил и.о. руководителя Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.
«Ракетная атака на Днепр. Все детали выясняются. До отбоя находитесь в безопасных местах», — отметил он.
Местные СМИ сообщают, что удар ракеты в Днепре произошел около СТО.
Перед тем, как раздались взрывы в Днепре, Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Таганрога и призвали жителей города спрятаться в укрытиях.
Напомним, что утром, 1 декабря, враг атаковал дронами Николаев. В результате атаки «Шахедов» там загорелась кровля многоэтажки.