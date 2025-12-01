Взрывы в Днепре: враг ударил баллистикой по городу

РФ атаковали Днепр / © скриншот с видео

Сегодня, 1 декабря, войска РФ нанесли ракетный удар по Днепру.

Об этом сообщил и.о. руководителя Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

«Ракетная атака на Днепр. Все детали выясняются. До отбоя находитесь в безопасных местах», — отметил он.

Местные СМИ сообщают, что удар ракеты в Днепре произошел около СТО.

Перед тем, как раздались взрывы в Днепре, Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Таганрога и призвали жителей города спрятаться в укрытиях.

Напомним, что утром, 1 декабря, враг атаковал дронами Николаев. В результате атаки «Шахедов» там загорелась кровля многоэтажки.