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Взрывы в Донецке и Луганске и атака на Запорожье: главные новости ночи 1 июля 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 1 июля 2025 года:
"Очень жирно": в ЦПИ намекнули на успешный удар по оккупантам в Донецке Читать далее –>
В ЦПИ заявили, что в Луганске под удар дронов попала логистика россиян Читать далее –>
Из-за атаки россиян произошло возгорание в одном из районов Запорожья Читать далее –>
Запорожье атаковали беспилотники: прозвучали взрывы Читать далее –>
РФ нанесла 4 удара по Запорожью и Запорожскому району (фото) Читать дальше –>