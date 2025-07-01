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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
3447
Время на прочтение
1 мин

Взрывы в Донецке и Луганске и атака на Запорожье: главные новости ночи 1 июля 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 1 июля 2025 года:

  • "Очень жирно": в ЦПИ намекнули на успешный удар по оккупантам в Донецке Читать далее –>

  • В ЦПИ заявили, что в Луганске под удар дронов попала логистика россиян Читать далее –>

  • Из-за атаки россиян произошло возгорание в одном из районов Запорожья Читать далее –>

  • Запорожье атаковали беспилотники: прозвучали взрывы Читать далее –>

  • РФ нанесла 4 удара по Запорожью и Запорожскому району (фото) Читать дальше –>

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