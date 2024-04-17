Взрывы в Джанкое: на военном аэродроме зафиксированы 6 пожаров (карты)

После взрывов в оккупированном Джанкое в ночь на 17 апреля спутник зафиксировал шесть очагов на военном аэродроме и рядом с ним.

Об этом сообщает мониторинговая группа телеграм-канала "Крымский ветер".

Спутник VIIRS/Suomi NPP зафиксировал шесть очагов от мощных пожаров на военном аэродроме в Джанкое. Время снимка – 03:41.

На этом аэродроме базируются ударные вертолеты, а также ранее фиксировались пусковые установки ЗРК С-300/С-400.

Пожары на аэродроме в Джанкое/Фото: телеграм-канал "Крымский ветер"

Мониторинговая группа перенесла точки пожаров на аэродроме на карту Google. Отмечается, что спутник часто показывает не места взрывов, а вторичные пожары от разбрасывания горящих обломков. Также следует учитывать неточность определения спутником координат пожаров – до нескольких десятков метров.

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Пожары на аэродроме в Джанкое/Фото: телеграм-канал "Крымский ветер"

Жители Джанкоя сообщают, что перекрыта дорога в село Победное, рядом с которым расположен военный аэродром. Там идет детонация боеприпасов. В некоторых домах недалеко от аэродрома вылетели стекла.

Перекрыта дорога в село Победное, возле которого расположен военный аэродром/Фото: телеграм-канал "Крымский ветер"

Напомним, в ночь на 17 апреля в Джанкое прогремели взрывы в районе военного аэродрома. После взрывов было перекрыто движение автотранспорта по мосту через Керченский пролив.

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