Взрывы в Джанкое: на военном аэродроме зафиксированы 6 пожаров (карты)

В районе аэродрома идет детонация. В близлежащих домах вылетели стекла.
После взрывов в оккупированном Джанкое в ночь на 17 апреля спутник зафиксировал шесть очагов на военном аэродроме и рядом с ним.
Об этом сообщает мониторинговая группа телеграм-канала "Крымский ветер".
Спутник VIIRS/Suomi NPP зафиксировал шесть очагов от мощных пожаров на военном аэродроме в Джанкое. Время снимка – 03:41.
На этом аэродроме базируются ударные вертолеты, а также ранее фиксировались пусковые установки ЗРК С-300/С-400.
Мониторинговая группа перенесла точки пожаров на аэродроме на карту Google. Отмечается, что спутник часто показывает не места взрывов, а вторичные пожары от разбрасывания горящих обломков. Также следует учитывать неточность определения спутником координат пожаров – до нескольких десятков метров.
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Жители Джанкоя сообщают, что перекрыта дорога в село Победное, рядом с которым расположен военный аэродром. Там идет детонация боеприпасов. В некоторых домах недалеко от аэродрома вылетели стекла.
Напомним, в ночь на 17 апреля в Джанкое прогремели взрывы в районе военного аэродрома. После взрывов было перекрыто движение автотранспорта по мосту через Керченский пролив.
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