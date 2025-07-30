- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 174
- Время на прочтение
- 1 мин
Взрывы в Харькове и новое заявление Трампа: главные новости ночи 30 июля 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 30 июля 2025 года:
В Николаеве и Днепропетровщине прозвучали взрывы Читать далее –>
В Харькове прогремели взрывы: первые подробности российской атаки Читать далее –>
Российские военные продвинулись вблизи нескольких населенных пунктов в Донецкой области Читать дальше –>
Было терпеливым, но терпение лопнуло: в Госдепе объяснили сокращение ультиматума Трампа Читать далее –>
В результате российской атаки в Харькове пострадали три человека Читать далее –>