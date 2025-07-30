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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
174
Время на прочтение
1 мин

Взрывы в Харькове и новое заявление Трампа: главные новости ночи 30 июля 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 30 июля 2025 года:

  • В Николаеве и Днепропетровщине прозвучали взрывы Читать далее –>

  • В Харькове прогремели взрывы: первые подробности российской атаки Читать далее –>

  • Российские военные продвинулись вблизи нескольких населенных пунктов в Донецкой области Читать дальше –>

  • Было терпеливым, но терпение лопнуло: в Госдепе объяснили сокращение ультиматума Трампа Читать далее –>

  • В результате российской атаки в Харькове пострадали три человека Читать далее –>

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