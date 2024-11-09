Взрывы в Харькове и Одессе и полеты вражеских дронов: главные новости 9 ноября 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Враг запустил ряд беспилотников по Украине Читать далее –>
- В Одессе произошел прилет в ЖК — соцсетиЧитать далее –>
- Одессу атаковали вражеские беспилотники: последствия прилета, фото Читать далее –>
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