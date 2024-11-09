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Взрывы в Харькове и Одессе и полеты вражеских дронов: главные новости 9 ноября 2024 года

Взрывы в Харькове и Одессе и полеты вражеских дронов: главные новости 9 ноября 2024 года

Враг продолжает обстреливать украинские города. / Фото: t.me/odesacityofficial

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