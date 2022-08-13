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Взрывы в Харькове и подготовка к учебному году: главные новости ночи 13 августа

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Взрывы в Харькове и подготовка к учебному году: главные новости ночи 13 августа

Фото: pixabay.com

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 13 августа:

  • Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель выступает за демилитаризацию Запорожской АЭС и призывает МАГАТЭ посетить станцию. Читать дальше –>
  • Поставки российской нефти в Чехию из-за нефтепровода «Дружба» возобновились. Читать дальше –>
  • В Харькове ночью раздались взрывы. Читать дальше –>
  • В Луцке спасатели проверили подвалы в учебных заведениях, где дети будут прятаться во время воздушных тревог Читать далее –>
  • Сугробы снега на украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктике: полярники выходят на улицу через балкон Читать далее –>

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