Взрывы в Харькове и подготовка к учебному году: главные новости ночи 13 августа

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 13 августа:
- Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель выступает за демилитаризацию Запорожской АЭС и призывает МАГАТЭ посетить станцию. Читать дальше –>
- Поставки российской нефти в Чехию из-за нефтепровода «Дружба» возобновились. Читать дальше –>
- В Харькове ночью раздались взрывы. Читать дальше –>
- В Луцке спасатели проверили подвалы в учебных заведениях, где дети будут прятаться во время воздушных тревог Читать далее –>
- Сугробы снега на украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктике: полярники выходят на улицу через балкон Читать далее –>
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