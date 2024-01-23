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Взрывы в Харькове, обстрел Йемена и взлет вражеских бомбардировщиков: главные новости ночи 23 января 2024 года

Взрывы в Харькове, обстрел Йемена и взлет вражеских бомбардировщиков: главные новости ночи 23 января 2024 года

Вражеские бомбардировщики взлетели на воздух / Фото: Getty Images

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • США и Великобритания нанесли дополнительные удары по объектам хуситов в Йемене — СМИ Читать далее –>
  • Оккупанты нанесли удары по Харькову — власть Читать дальше –>
  • Россияне били по району жилой и гражданской застройки в Харькове — Терехов Читать дальше –>
  • Мониторинговые каналы предупредили о вылете стратегических бомбардировщиков Ту-95мс Читать далее –>
  • Стало известно, когда вражеские ракеты могут войти в украинское воздушное пространство — мониторинговые каналы Читать далее –>

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