Взрывы в Харькове, обстрел Йемена и взлет вражеских бомбардировщиков: главные новости ночи 23 января 2024 года

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

США и Великобритания нанесли дополнительные удары по объектам хуситов в Йемене — СМИ Читать далее –>

Оккупанты нанесли удары по Харькову — власть Читать дальше –>

Россияне били по району жилой и гражданской застройки в Харькове — Терехов Читать дальше –>

Мониторинговые каналы предупредили о вылете стратегических бомбардировщиков Ту-95мс Читать далее –>

Стало известно, когда вражеские ракеты могут войти в украинское воздушное пространство — мониторинговые каналы Читать далее –>

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