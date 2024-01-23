Взрывы в Харькове, обстрел Йемена и взлет вражеских бомбардировщиков: главные новости ночи 23 января 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- США и Великобритания нанесли дополнительные удары по объектам хуситов в Йемене — СМИ Читать далее –>
- Оккупанты нанесли удары по Харькову — власть Читать дальше –>
- Россияне били по району жилой и гражданской застройки в Харькове — Терехов Читать дальше –>
- Мониторинговые каналы предупредили о вылете стратегических бомбардировщиков Ту-95мс Читать далее –>
- Стало известно, когда вражеские ракеты могут войти в украинское воздушное пространство — мониторинговые каналы Читать далее –>
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