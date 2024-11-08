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Взрывы в Харькове, Одессе и Киеве: главные новости 8 ноября 2024 года

Взрывы в Харькове, Одессе и Киеве: главные новости 8 ноября 2024 года

Ночью враг беспощадно атаковал Украину

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • От шахидной атаки в Одессе повреждена одна из старейших школ Читать далее –>
  • Россия осуществила массированную атаку дронами на Одесский район: есть повреждения инфраструктуры и ранены Читать далее –>
  • Враг нанес удар по Харькову: в одной из многоэтажек разрушено несколько этажей Читать далее –>
  • Вражеская атака по Харькову: 25 пострадавших, среди них — младенец Читать далее –>
  • В Киеве раздался сильный взрыв: работает ПВОЧитать далее –>

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