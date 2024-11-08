Взрывы в Харькове, Одессе и Киеве: главные новости 8 ноября 2024 года

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От шахидной атаки в Одессе повреждена одна из старейших школ Читать далее –>

Россия осуществила массированную атаку дронами на Одесский район: есть повреждения инфраструктуры и ранены Читать далее –>

Враг нанес удар по Харькову: в одной из многоэтажек разрушено несколько этажей Читать далее –>

Вражеская атака по Харькову: 25 пострадавших, среди них — младенец Читать далее –>

В Киеве раздался сильный взрыв: работает ПВОЧитать далее –>

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