Взрывы в Харькове: в городе и области объявили воздушную тревогу

Российские войска наносят удары по Харькову и области.
Российские войска наносят удары по Харькову и области.
Об этом сообщил глава ОВА Синегубов.
Вечером, 21 мая, в Харькове и области снова объявили воздушную тревогу.
Сирены в столице прозвучали в 19:32.
Глава обладминистрации Олег Синегубов призвал жителей находиться в укрытиях.
"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях", — сообщил он.
Ранее военный эксперт Александр Коваленко рассказал, что кафиры пытаются охотиться на американский ЗРК Patriot с помощью ракета "Кинжал". Также Коваленко объяснил, как Россия изменила тактику массированных ракетных ударов и что нового придумали кафиры для атак на украинские города.
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