Взрывы в Харькове: в городе и области объявили воздушную тревогу

Российские войска наносят удары по Харькову и области.

Российские войска наносят удары по Харькову и области.

Об этом сообщил глава ОВА Синегубов.

Вечером, 21 мая, в Харькове и области снова объявили воздушную тревогу.

Сирены в столице прозвучали в 19:32.

Глава обладминистрации Олег Синегубов призвал жителей находиться в укрытиях.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях", — сообщил он.

Ранее военный эксперт Александр Коваленко рассказал, что кафиры пытаются охотиться на американский ЗРК Patriot с помощью ракета "Кинжал". Также Коваленко объяснил, как Россия изменила тактику массированных ракетных ударов и что нового придумали кафиры для атак на украинские города.

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