Взрывы в Харькове: власти рассказали подробности ударов россиян по городу

В течение суток российская оккупационная армия атаковала Харьков беспилотниками и ракетой С-300. Обошлось без пострадавших. Впрочем, есть повреждения.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Ночью против 17 мая российские войска атаковали Харьков дронами-камикадзе. Около 00:09 произошло попадание БПЛА по открытой территории. В результате "прилета" повреждены три дома.

Ночью глава ОВА сообщал, что было зафиксировано попадание в Основянском и Новобаварском районах Харькова.

В целом за прошедшие сутки были попадания дронов и С-300 по открытым территориям. Из-за удара БпЛА было повреждено частично остекление окон жилого 5-этажного дома и здание администрации района города. В результате атаки ракеты обошлось без разрушений и пострадавших.

Напомним, этой ночью во время воздушной тревоги Впоследствии в Харькове раздались взрывы. Сообщалось, что враг нанес по меньшей мере пять ударов беспилотниками по Харькову.

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