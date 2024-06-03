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Взрывы в Харькове, Зеленский прибыл с визитом на Филиппины: главные новости ночи 3 июня 2024 года

Взрывы в Харькове, Зеленский прибыл с визитом на Филиппины: главные новости ночи 3 июня 2024 года

Зеленский на переговорах президентом Филиппин / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В Харькове прогремели взрывы — СМИ Читать далее –>
  • Саудовская Аравия отказалась участвовать в Саммите мира в Швейцарии — Bild Читать дальше –>
  • Зеленский прибыл в Филиппины, где встретится с президентом Маркосом Читать далее –>
  • Фонд Джорджа Клуни хочет привлечь к ответственности российских пропагандистов Читать далее –>
  • "Россия не нападала на нас": в Венгрии не видят смысла ехать на Мирный саммит в Швейцарию Читать далее –>

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