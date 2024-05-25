Взрывы в Харьковской области: россияне сбросили бомбы — первые детали

По состоянию на 14:20 известно о пяти раненых из-за удара окупантов.
В субботу, 25 мая, Россия атаковала Харьковскую область, ударив КАБом по Купянск-Узловому. Есть раненые.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, по состоянию на 14:20 известно о пяти раненых из-за удара кафиров.
"Оккупанты ударили КАБом по Купянск-Узловому. По меньшей мере пять человек получили ранения. Повреждены автомобиль экстренной помощи и один гражданский автомобиль. Детали выясняются", — говорится в его сообщении.
Добавим, что сегодня в 9 часов объявляли воздушную тревогу, длившуюся почти 6 часов.
Напомним, в Чернигове во время тревоги произошли взрывы.
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