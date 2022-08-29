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Взрывы в Херсоне и Новой Каховке и масштабная воздушная тревога: главные новости ночи 29 августа

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Взрывы в Херсоне и Новой Каховке и масштабная воздушная тревога: главные новости ночи 29 августа

Фото: Pexels

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 29 августа:

  • Вечером 28 августа авиация ВКС РФ вошла в воздушное пространство Беларуси с РФ и осуществила ракетные обстрелы Украины с территории Беларуси. Читать дальше –>
  • 29 августа 2022 года, воздушная тревога была объявлена в нескольких областях Украины. Читать дальше –>

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