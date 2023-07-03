Взрывы в Хмельницкой и Запорожской области и историческое достижение футбола Украины: главные новости ночи 3 июля

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 3 июля 2023:
- Ракетный удар по центру Краматорска: в больнице скончалась писательница Виктория Амелина Читать далее –>
- Историческое достижение: сборная Украины по футболу впервые пробилась на Олимпийские игры Читать далее –>
- В Хмельницкой области раздались взрывы Читать далее –>
- Мощное землетрясение произошло в Тихом океане: что известно Читать далее –>
- Поезда с женскими купе сделали первый круг по маршрутам — "Укрзалізниця" Читать дальше –>
- Взрывы раздались в Запорожье Читать далее –>
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