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Взрывы в Хмельницкой и Запорожской области и историческое достижение футбола Украины: главные новости ночи 3 июля

Дата публикации
Просмотры
4802
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы в Хмельницкой и Запорожской области и историческое достижение футбола Украины: главные новости ночи 3 июля

Сборная Украины по футболу впервые в истории будет соревноваться на Олимпиаде / Фото: УАФ

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 3 июля 2023:

  • Ракетный удар по центру Краматорска: в больнице скончалась писательница Виктория Амелина Читать далее –>
  • Историческое достижение: сборная Украины по футболу впервые пробилась на Олимпийские игры Читать далее –>
  • В Хмельницкой области раздались взрывы Читать далее –>
  • Мощное землетрясение произошло в Тихом океане: что известно Читать далее –>
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Дата публикации
Просмотры
4802
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