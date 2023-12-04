Взрывы в Хмельницкой области, названа самая большая победа Украины: главные новости ночи 4 декабря 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
- На Хмельнитчине во время воздушной тревоги раздались взрывы Читать далее –>
- В Конгрессе США рассказали, когда проголосуют за помощь Украине Читать далее –>
- В РФ хотят изменить требования к призывникам с учетом опыта СВО Читать далее –>
- В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за атаки ударными БПЛА Читать далее –>
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