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Взрывы в Хмельницкой области, названа самая большая победа Украины: главные новости ночи 4 декабря 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
5367
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы в Хмельницкой области, названа самая большая победа Украины: главные новости ночи 4 декабря 2023 года

Уникальные кадры спецоперации на "вышках Бойко" / Фото: ГУР Минобороны

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

  • На Хмельнитчине во время воздушной тревоги раздались взрывы Читать далее –>
  • В Конгрессе США рассказали, когда проголосуют за помощь Украине Читать далее –>
  • В РФ хотят изменить требования к призывникам с учетом опыта СВО Читать далее –>
  • В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за атаки ударными БПЛА Читать далее –>
  • "Ее почти не заметили": Снайдер назвал главную победу Украины за последние полгода Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
5367
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