Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Взрывы в Хмельницкой области, ВСУ отвергли захватчиков под Авдеевкой: главные новости ночи 6 декабря 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2582
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Взрывы в Хмельницкой области, ВСУ отвергли захватчиков под Авдеевкой: главные новости ночи 6 декабря 2023 года

Авдеевский коксохимический завод / Фото: УНИАН

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

  • В Хмельницкой области во время тревоги раздались взрывы Читать далее –>
  • ВСУ успешно контратаковали и отвергли кафиров на Авдеевском направлении Читать далее –>
  • Кулеба сделал важное заявление о появлении F-16 в Украине Читать далее –>
  • Сенат провалит голосование за помощь Украине: в Раде объяснили почему Читать далее –>
  • Байден назвал условие, при котором мог бы не баллотироваться на второй срок Читать далее –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2582
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация