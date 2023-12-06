Взрывы в Хмельницкой области, ВСУ отвергли захватчиков под Авдеевкой: главные новости ночи 6 декабря 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
- В Хмельницкой области во время тревоги раздались взрывы Читать далее –>
- ВСУ успешно контратаковали и отвергли кафиров на Авдеевском направлении Читать далее –>
- Кулеба сделал важное заявление о появлении F-16 в Украине Читать далее –>
- Сенат провалит голосование за помощь Украине: в Раде объяснили почему Читать далее –>
- Байден назвал условие, при котором мог бы не баллотироваться на второй срок Читать далее –>
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