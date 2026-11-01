Взрывы в Хмельнитчине: россияне наделали беды в области — детали от власти

Хмельнитчина пережила атаку / © Associated Press

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Хмельнитчина прошедшие сутки находилась под массированной атакой вражеских беспилотников. Силами ПВО уничтожено значительное количество вражеских БпЛА.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Тюрин.

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«В результате атаки повреждена энергетическая инфраструктура области, зафиксированы аварийные обесточения. Энергетики уже возобновили электроснабжение части потребителей. Работы продолжаются. К счастью, пострадавших в результате атак нет. Гражданская инфраструктура не пострадала», — отметил он.

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Атака по Украине 1 ноября — что известно

В ночь на 1 ноября россияне атаковали Украину 433 ударными БпЛА типа Shahed (64 из них — реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа «Пародия» из шести направлений.

В Хмельницком утром звучали взрывы. Кроме этого, россияне нанесли удар по Изюму, применив реактивную систему залпового огня (РСЗО).

Винницкая область пережила очередную массированную атаку россиян. В области есть разрушение. В частности, были атакованы объекты энергетической инфраструктуры. Также повреждение башни мобильной связи, частного складского здания, окна в многоэтажных домах.

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