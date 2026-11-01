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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Взрывы в Хмельнитчине: россияне наделали беды в области — детали от власти

В результате атаки повреждена энергетическая инфраструктура области, зафиксированы аварийные обесточения.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Хмельнитчина пережила атаку

Хмельнитчина пережила атаку / © Associated Press

Хмельнитчина прошедшие сутки находилась под массированной атакой вражеских беспилотников. Силами ПВО уничтожено значительное количество вражеских БпЛА.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Тюрин.

«В результате атаки повреждена энергетическая инфраструктура области, зафиксированы аварийные обесточения. Энергетики уже возобновили электроснабжение части потребителей. Работы продолжаются. К счастью, пострадавших в результате атак нет. Гражданская инфраструктура не пострадала», — отметил он.

Атака по Украине 1 ноября — что известно

В ночь на 1 ноября россияне атаковали Украину 433 ударными БпЛА типа Shahed (64 из них — реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа «Пародия» из шести направлений.

В Хмельницком утром звучали взрывы. Кроме этого, россияне нанесли удар по Изюму, применив реактивную систему залпового огня (РСЗО).

Винницкая область пережила очередную массированную атаку россиян. В области есть разрушение. В частности, были атакованы объекты энергетической инфраструктуры. Также повреждение башни мобильной связи, частного складского здания, окна в многоэтажных домах.

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