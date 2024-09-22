Взрывы на Хмельнитчине: власти сообщили о массовой атаке "Шахедов" (фото)

В ночь на 22 сентября в Хмельницкой области раздавались взрывы. Россияне атаковали область 8 БПЛА "Шахед".

Об этом сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Тюрин.

"Сегодня ночью (22 сентября - ред.) во время сигнала «Воздушная тревога» наши силы ПВО уничтожили 8 БПЛА типа «Shahed». Вместе с тем в городе Хмельницком в результате атаки повреждено жилое здание. По информации, на этот час жертв среди гражданского населения нет», - написал он.

Он добавил, что на месте происшествия работают специалисты всех экстренных служб.

Размер нанесенного ущерба устанавливается.

Хмельницкий добавляет, что в результате ночной "шахидной" атаки Хмельницкого был поврежден трехэтажный жилой дом.

Один из жителей поврежденного дома Сергей рассказал, что его квартира, расположенная на третьем этаже, находится в аварийном состоянии. В момент взрыва он вместе с женой Валентиной находился дома. По ее словам, на потолке в их квартире много трещин. Спасатели ликвидировали пожар на крыше.

Поврежден жилой дом в Хмельницком после атаки БПЛА. ФОТО: Общественное Хмельницкий

Напомним, после 3 часов в Хмельнитчине раздались взрывы.

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