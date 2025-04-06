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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Взрывы в Хмельницкой области: что известно о последствиях ракетного удара

В результате вражеской атаки есть пострадавшая, а также есть разрушения.

Автор публикации
Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Хмельницкая область находилась под вражеским ударом

Хмельницкая область находилась под вражеским ударом / © Associated Press

Сегодня ночью, 6 апреля, в Хмельницкой области во время воздушной тревоги прогремели взрывы.

О последствиях сообщил глава ОВА Сергей Тюрин.

«Силы ПВО уничтожили одну вражескую российскую ракету. К сожалению, в результате атаки местная жительница получила травмы — обломками стекла ей порезало ногу», — написал он.

Кроме того, повреждены помещения жилого дома, летней кухни, два подсобных помещения и три автомобиля.

Напомним, в ночь на 6 апреля Силы ПВО сбили над Украиной 13 российских ракет и 40 ударных дронов. Еще 53 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны. Из-за российской массированной атаки пострадали Киевская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Николаевская.

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