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- Украина
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Взрывы в Хмельницкой области: что известно о последствиях ракетного удара
В результате вражеской атаки есть пострадавшая, а также есть разрушения.
Сегодня ночью, 6 апреля, в Хмельницкой области во время воздушной тревоги прогремели взрывы.
О последствиях сообщил глава ОВА Сергей Тюрин.
«Силы ПВО уничтожили одну вражескую российскую ракету. К сожалению, в результате атаки местная жительница получила травмы — обломками стекла ей порезало ногу», — написал он.
Кроме того, повреждены помещения жилого дома, летней кухни, два подсобных помещения и три автомобиля.
Напомним, в ночь на 6 апреля Силы ПВО сбили над Украиной 13 российских ракет и 40 ударных дронов. Еще 53 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны. Из-за российской массированной атаки пострадали Киевская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Николаевская.