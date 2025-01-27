Взрывы в Ивано-Франковске: что известно о ночной атаке 27 января

Ночью, 27 января, россияне атаковали Ивано-Франковскую область ударными беспилотниками. В области работала противовоздушная оборона – раздавались взрывы.

Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Работает ПВО. Не снимаем и не публикуем видео и фото!" – написал он.

Он также отметил, что коммунальный транспорт в Ивано-Франковске выедет на маршруты со значительным опозданием после объявления отбоя воздушной тревоги, сообщили в КП "Электроавтотранс". Сигнал отбоя раздался в 6:24.

Ранее сообщалось, что в Киевской области в ночь на 27 января сработали силы противовоздушной обороны во время атаки вражеских беспилотников.

Читайте также: