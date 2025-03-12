Взрывы в Ивано-Франковске: дело расследуют как теракт, появились детали (фото)

Сработали самодельные взрывчатки, которые юноши изготовили по заказу "работодателя" из Интернета.
В отношении взрывов в Ивано-Франковске 11 марта начато досудебное расследование по факту совершения теракта, повлекшего гибель человека, а также по факту незаконного изготовления взрывчатых веществ и устройств по предварительному сговору группой лиц.
Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
По данным следствия, двое юношей нашли в Telegram объявление о работе. По указанию "работодателя" ребята в съемной квартире изготовили взрывные устройства и должны были заложить их в определенном месте.
Когда 11 марта юноши принесли взрывчатку к месту назначения в районе железнодорожного вокзала Ивано-Франковска, произошел взрыв. В результате один из ребят погиб, другой получил ранения. Еще два человека получили осколочные ранения.
Через несколько минут сработала другая взрывчатка в арендованной молодыми людьми квартире.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершения правонарушения.
Напомним, вечером 11 марта в Ивано-Франковске произошли два взрыва на улице Привокзальной, возник пожар. В результате инцидента сообщалось о погибшем и раненых.
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