Взрывы в Ивано-Франковске: появилась новая информация о причинах и жертвах

В результате одного из взрывов погиб ребенок.

Вечером вторника, 11 марта, в Ивано-Франковске один за другим прогремели два взрыва на Привокзальной площади. На момент публикации известно об одном несовершеннолетнем погибшем и троих раненых.

Об этом сообщили в полиции журналистке ТСН.ua Алле Пасс.

По информации, предоставленной правоохранителями, в обоих случаях взорвались неизвестные предметы. Один взрыв произошел на крыше жилого дома, что повлекло за собой пожар.

Второй неизвестный предмет взорвался у подъезда многоквартирного дома, когда рядом находились люди. Полиция не предоставила подробной информации о погибшем ребенке или состоянии раненых людей. Следственные действия на месте взрыва продолжаются.

Напомним, о взрыве неизвестного предмета сообщали очевидцы инцидентов. Они отрицали предварительные сообщения о взрыве в результате утечки газа.

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