Украина
677
1 мин

Взрывы в Ивано-Франковске: в городе сработало ПВО

В ночь на 30 августа в Ивано-Франковске прозвучала серия взрывов. Мэр города подтвердил работу системы противовоздушной обороны и призвал жителей оставаться в укрытиях.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 30 августа жители Ивано-Франковска услышали мощные взрывы. Как сообщил городской голова Руслан Марцинкив, в городе работает противовоздушная оборона. Он призвал граждан не терять бдительности и соблюдать правила безопасности.

По информации местных властей и СМИ, в регионе была зафиксирована атака вражеских беспилотников. Силы ПВО отрабатывали по воздушным целям, взрывы могли быть следствием сбития дронов. Аналогичные воздушные атаки этой ночью подверглись также Днепр и несколько других областей Украины.

На сегодняшний день нет сообщений о серьезных разрушениях или пострадавших в Ивано-Франковске. Официальная информация уточняется. Власти напоминают, что фото- и видеофиксация работы сил ПВО строго запрещена.

677
